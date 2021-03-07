 

“Я никогда не была моделью”: Наталья Рудова пожаловалась, что из-за красивой внешности в ней не признают талантливую актрису

07.03.2021, 12:16, Разное
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Звезда сериала “Татьянин день” и “Универ” Наталья Рудова признала свой талант актрисы. Артистка возмутилась в Instagram тем, что все считают ее моделью.
В личном микроблоге Наталья Рудова пожаловалась на режиссера, с которым работала. Он был из другой страны, поэтому решил похвались звезду, отметив, что она очень хорошо играет в кадре, несмотря на то, что является моделью. Актрису возмутил тот факт, что он считал ее просто красивой манекенщицей, которая больше не может похвастаться никакими достижениями. Рудова напомнила, что она никогда не работала моделью, и подчеркнула, что людям с привлекательной внешностью чаще всего приходится доказывать, что они чего-то стоят.

Наталья Рудова знает об имеющемся таланте, поэтому всегда уверена в своих силах, но за последнее время она слишком часто сталкивалась с мнением о том, что если девушка красива, то она выполнила план на жизнь. Это сильно ее утомляет и актриса не понимает, откуда берутся подобные стереотипы. По ее словам: “Каждый раз нужно доказывать что ты не «Слон»”. Сама знаменитость всегда пытается подкрепить первое впечатление о человеке информацией о нем, поэтому в 90% случаев не судит только по внешности.



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