Грабители вынесли из московского банка более 157 млн рублей

07.03.2021, 12:02, Новости дня

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Более 157 млн рублей похитили злоумышленники из индивидуальных банковских сейфов в Москве, заявили пресс-службе столичного ГУМВД.

«В субботу 6 марта в 11.06 часов в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу: улица 1-я Брестская», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что всего из депозитарного помещения было украдено 157 млн 170 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что в Москве из сейфа в банке украли свыше 23 млн рублей, которые принадлежат сразу нескольким клиентам.