Вузам позволили проводить дистанционные экзамены с использованием биометрии

07.03.2021, 12:02, Новости дня

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В следующем учебном году вузы смогут проводить дистанционные экзамены в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Такой форма будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщила пресс-служба кабмина.

«Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов», – отмечается в сообщении.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

«Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов», – добавляется в сообщении.

Ранее в правительстве сообщили, что правила прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году упростили. Выпускники 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз, получат аттестат о среднем образовании, сдав два госэкзамена.