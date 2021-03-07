 

Россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах

07.03.2021, 12:02, Новости дня
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Наиболее безопасными валютами для хранения денег могут быть японский иен, новозеландский и канадский доллар, считает экономист Вячеслав Зайченко.

«Иена, новозеландец. Просто самые альтернативные, на данный момент, экономики, которые подвержены меньше всего высокой волатильности. И канадский доллар», – рассказал URA.RU Зайченко.

Он также добавил, что при выборе валюты для хранения денег необходимо обратить внимание на то, чтобы она не была волатильной.

«Самое главное – понимание того, что через год сумма, которую вы определили для инвестиций, не изменится в худшую сторону», – рассказал эксперт.

Однако, по его мнению, лучшей валютой для сбережения средств является американский доллар.

Мнение Зайченко поддержал замгендиректора инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. «Есть Международный фонд. У них распределение – доллар, евро, и совсем небольшая доля юаней», – сказал он.

Ранее эксперты назвали лучшие схемы инвестирования для россиян весной.



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