Россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах
07.03.2021, 12:02,
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Наиболее безопасными валютами для хранения денег могут быть японский иен, новозеландский и канадский доллар, считает экономист Вячеслав Зайченко.
«Иена, новозеландец. Просто самые альтернативные, на данный момент, экономики, которые подвержены меньше всего высокой волатильности. И канадский доллар», – рассказал URA.RU Зайченко.
Он также добавил, что при выборе валюты для хранения денег необходимо обратить внимание на то, чтобы она не была волатильной.
«Самое главное – понимание того, что через год сумма, которую вы определили для инвестиций, не изменится в худшую сторону», – рассказал эксперт.
Однако, по его мнению, лучшей валютой для сбережения средств является американский доллар.
Мнение Зайченко поддержал замгендиректора инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. «Есть Международный фонд. У них распределение – доллар, евро, и совсем небольшая доля юаней», – сказал он.
Ранее эксперты назвали лучшие схемы инвестирования для россиян весной.
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