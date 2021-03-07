В Миннеаполисе на месте гибели Флойда застрелили человека

07.03.2021, 11:30, Новости дня

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В субботу вечером, 6 марта, в Миннеаполисе на том же перекрестке, где в прошлом году умер Джордж Флойд, был застрелен мужчина. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщили в местной полиции, у двух мужчин возник спор, в результате которого один из них выстрелил в другого. Пострадавшего доставили в больницу, где вскоре скончался.

Нападавшего пока не идентифицировали и не задержали, правоохранители разослали ориентировку на его автомобиль.

Инцидент произошел возле мемориалу Флойду, который умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Дерек Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая, против него выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

По делу Флойда также арестовали экс-полицейских Александра Куэнга Томаса Лейна и Ту Тао, суд назначил им залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля.

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