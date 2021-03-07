Королева Елизавета II впервые за свое правление останется без частного самолета

07.03.2021, 11:30, Новости дня

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Королева Елизавета II и другие члены королевской семьи останутся без личных самолетов в 2022 году, так как официальный флот монарха распродадут в рамках сокращения оборонных расходов, сообщило 6 марта издание The Telegraph.

Четыре пассажирских самолета BAE-146, которые находятся в официальном флоте королевы, будут выведены из эксплуатации в следующем году после комплексной проверки министерства обороны страны по модернизации сил.

После продажи самолетов BAE-146 в составе эскадрильи королевы Великобритании останется только вертолет AW-109.

Продажа оставит Елизавету II без специального самолета впервые за время ее правления и, вероятно, ей придется использовать недавно отремонтированный премьер-министром RAF Voyager.

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