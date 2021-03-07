Полиция открыла дело из-за отключения Донецкой области от тепла

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07.03.2021, 11:30, Новости дня
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В Донецкой области полиция открыла производство против “Донецкоблгаз” за прекращение подачи газа. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 356 Уголовного кодекса Украины – за самоуправство.

Как отметил Кириленко, такое решение стало ответом правоохранителей на действия частного акционерного общества “Донецкоблгаз”, которое вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7°С, безосновательно перекрыло газоснабжения 59 котельных областного коммунального предприятия “Донецктеплокоммунэнерго”.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/1812737252266390/

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях в Facebook заявлял, что в городе уже перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Вечером 6 марта Кириленко сообщил, что в Донецкой области начали возобновлять поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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