Мнение: Президент прислушался к тишине

07.03.2021, 11:18, Разное

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Какую роль сыграла посадка Навального в назначении Сергея Королева первым замом директора ФСБ.

…Генерал-полковник Сергей Королев получил не только новое назначение, а возможно, и карт-бланш с прицелом на должность директора ФСБ. Ведь уже 15 ноября 2021 года нынешнему директору ФСБ Александру Бортникову исполнится 70 лет, и он выйдет на пенсию. Его должность может занять именно первый заместитель.

… Наши источники в ФСБ и администрации президента утверждают, что назначению Королева способствовал и «фактор Навального». История политика сегодня явно вышла из-под контроля и замкнулась в цугцванг. Любой ход приводит лишь к ухудшению ситуации.

По версии наших источников, еще осенью в недрах ФСБ был разработан план, который предполагал, что угрозы замены условного срока на реальный, а также перспективы возбуждения новых уголовных дел вынудят Навального остаться в Германии.

Автором этого сценария якобы был один из замдиректоров ФСБ.

Сергей Королев придерживался другого мнения, настаивая на полном публичном игнорировании Навального.

Королев оказался верен своему «фирменному почерку»: проводить операции максимально тихо, не привлекая внимания, просчитывая результаты на много ходов вперед.

Но план начал воплощаться. ФСИН тогда, как мы помним, проявила невиданную публичную активность, отметившись несколькими заявлениями о том, что условный срок Навального по «делу Ив Роше» будет заменен на реальный. Не остался в стороне от общего дела и СКР, заявив о доследственной проверке информации о мошенничестве с пожертвованиями в Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Но этот план не сработал. Навальный вернулся. В день прилета Навального из Берлина в Москву оперативники ФСБ и патронируемые ими сотрудники ФСИН уже с утра находились в Шереметьево, готовились «принять» возвращенца.

Все, что произошло дальше, хорошо известно. Сегодня Алексей Навальный находится в транзитной камере в СИЗО «Кольчугино». А первым заместителем директора ФСБ назначен генерал, который критически смотрел на операцию «Берлинский пациент»….

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Фотография отсюда

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