Красивая жизнь – Личное мнение

07.03.2021, 11:16, Разное

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Саша Мазурова, известная в определённых кругах под кличкой Бледная, мечтала, как и многие девчонки, о сладкой жизни.

Некрасивая. Чуть немытая. Волосы — в пергидроле, такой уж у Саши вкус.



Фото: Соцсети

Что делать девушке, с такими вводными? Потрошилка нашла свой путь — стала подружкой Алекса Лесли и Насти Рыбки.

Саша путешествовала в экономе — летела трахаться:

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Саша сидела в баре — пила и целовалась с Рыбкой:

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А вот Саша корчит из себя коварную соблазнительницу:

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Можно было бы только порадоваться за девочку — ишь, какая весёлая! Однако прошлым летом на Бледную составили протокол — за употребление веществ.

Это плохо, конечно, само по себе — гробить здоровье. Гораздо хуже, когда человек в таком состоянии садится за руль:

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Гражданка Мазурова смело дунула в трубочку — алкоголя в ней не было. Но обдолбанный вид смутил не только меня, но и инспектора ГИБДД.

Саша отказалась от освидетельствования в наркологической клинике. Понимая, как я предполагаю, что там-то её и вычислят.

Мазурову лишили по суду водительских прав — это хорошо и правильно. Но если нет прав, то можно ведь и без них ездить по улицам, решила Саша и села в свой честно заработанный Мерседес.

К счастью и тут ей не повезло — её снова остановили. Полиция сейчас хорошо работает — отслеживает по камерам автомобили, принадлежащие «лишенцам».

Сашу отправили на 7 дней под арест. Красивая жизнь получилась — в тюрьме.

К чему это я? Ах, да: Алекс Лесли — то ли брат, то ли муж, то ли и то, и другое для Рыбки — прячется сейчас в Бразилии. Сама Рыбка — на Бали. А вот Сашка-потрошилка — посидела в тюрьме.

На днях Мазурова вышла специзолятора. Что ей делать, кто-нибудь знает?

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