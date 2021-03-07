Мнение: Приватизация, или грязные корни нашего бизнеса

07.03.2021, 11:08, Разное

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В большой ленинградской коммуналке, в старом доме на улице Правды, жили два инженера, родные братья Исав и Иаков. В 1992 году СССР развалился, и Анатолий Чубайс выдал братьям по ваучеру. Иаков как раз сидел и разглядывал ваучеры, когда голодный Исав вернулся домой и спросил, чей гороховый суп так призывно источает ароматы на кухне. Иаков ответил, что суп его, но с Исавом он делиться не будет, так как в кастрюле сварено на одного. Слово за слово, и в итоге голодный Исав получил тарелку горохового супа в обмен на свой ваучер.

Два ваучера Иаков вложил в чековый инвестиционный фонд, который в итоге и лопнул, так как его основатели изначально были мошенниками. Вместе с тем о гороховом супе Иаков не жалеет. Он знает, что даже если бы вложился удачно, стоимость купленных на ваучеры акций потянула бы сейчас в лучшем случае на одну-две месячные зарплаты инженера. Советские предприятия в 1992 году пребывали в очень плохой форме, так что обогатиться на их приватизации было весьма затруднительно.

Кое-кому, впрочем, это удалось. Так как ваучеры меняли в некоторых регионах чуть ли не на бутылку водки, предприимчивые граждане продавали свои автомобили и бытовую технику, чтобы скупить на вырученные деньги целую пачку ваучеров. С этой пачкой ваучеров они шли на родное предприятие и покупали значимую его часть. Некоторые, успешно пережив смертельные для бизнесменов девяностые, обнаружили себя состоятельными людьми.

Ещё одним некрасивым эпизодом эпохи приватизации стали так называемые «залоговые аукционы» 1995 года. В ходе этой мутной схемы государство продало частным лицам по заниженной цене крупные доли в 12 крупных предприятиях. Эксперты оценивают нанесённый государству ущерб в 40 млрд долларов и сходятся на том, что это было скорее воровство бюджетных средств, нежели ошибка неопытных представителей власти.

Как правило, когда говорят о «нечестной приватизации», упоминают эти две истории. Вместе с тем в лихие девяностые творились и другие гнусности: рейдерские захваты, воровство, бандитизм, подделка документов и прочее хищничество позволили многим тёмным личностям сколотить себе грязный первоначальный капитал. Полагаю, нам ещё повезло. Я далёк от мысли благодарить Бориса Ельцина за его работу, однако опыт других стран показывает, что развал СССР вполне мог повлечь за собой полномасштабную гражданскую войну, массовый голод и тотальный передел собственности — то есть куда как более жёсткий сценарий, чем даже тот кошмар, который мы сейчас вспоминаем как самый неприятный период в новейшей истории нашей страны.

Практических вопросов сейчас, в 2021 году, возникает два. Во-первых, можем ли мы восстановить справедливость, отменив, например, явно несправедливые итоги залоговых аукционов. Во-вторых, имеем ли мы право сказать, что наш бизнес зиждется на украденных у народа и государства деньгах.

Попробуем разобраться.

1. Пересмотр итогов приватизации

Я не знаю, что конкретно пишут в агитационных методичках наши западные друзья и партнёры, однако я убеждён, что лозунг «пересмотрим итоги приватизации» указан там как рекомендуемый к продвижению.

Попытка государства массово ограбить бизнесменов на основании творческой трактовки событий 25-летней давности будет воспринята однозначно: высшее руководство страны обезумело, Россия превращается в Венесуэлу. Нужно сворачивать все инвестиционные проекты, продавать всю собственность и уезжать из страны. Такое решение ударит по экономике сильнее, чем кризис 1998 года или любой из последующих кризисов. Потребуются десятилетия напряжённого труда, чтобы восстановить доверие бизнеса и убедить инвесторов вкладываться во что-либо, кроме краткосрочных спекулятивных проектов.

Соблюдение правил игры — не вопрос морали, это вопрос доверия к системе. Если инвесторы доверять системе не будут, о построении сколько-нибудь сильной экономики придётся забыть. Ну а без сильной экономики Россия обречена на самую незавидную участь — на планете достаточно агрессивных стран, которые сначала опутают нас кредитами, потом поставят нас под внешнее управление, и в итоге устроят нам вторые девяностые, уже с учётом всех допущенных тогда ошибок.

Требование пересмотра итогов приватизации — примерно такая же нелепость, как требование напечатать денег и раздать каждому жителю России по миллиону рублей. Тот, кто предлагает подобное, или популист, пытающийся заработать дешёвую популярность в руках финансово безграмотной части электората, или прямой враг России, продвигающий разрушительные для нас идеи.

2. Доля «грязных денег» в текущем бизнесе

Когда я последний раз смотрел, капитализация только первой сотни крупнейших компаний России составляла что-то около 1 трлн долларов. А ведь это только первая сотня: всего в России 5,5 млн предпринимателей и юридических лиц. С другой стороны, те 40 млрд долларов, которые гипотетически утекли из бюджета в 1995 году, не лежали всё это время под камнем. Часть этих денег была потеряна, часть вернулась обратно государству. Какие-то акции были проданы инвесторам, которые заработали свои деньги абсолютно честно.

Если мы сравним нынешние триллионы или десятки триллионов с теми остатками от «залоговых» 40 млрд, которые дошли до наших дней, мы обнаружим, что речь идёт, может быть, об 1% российского бизнеса. Это не значит, разумеется, что остальные 99% капиталов заработаны честно, однако и тут мы должны помнить, что в девяностые нищими были все: и мы с вами, и государство, и бизнес. Хоть разгул преступности и был огромен, однако в абсолютных цифрах заработки бандитов были невелики. Подержанный мерседес, который в Германии покупался за бесценок чуть ли не на свалке, считался в девяностые статусным автомобилем для авторитетного представителя мира криминала. За прошедшие 20 лет ВВП России вырос в 4-5 раз. Вырос, соответственно, и бизнес.

На это есть следующее известное возражение. Если Карл стянул калач, потом они вместе с Кларой начали торговать калачами, а потом, через 10 лет, сумели скопить на скобяную лавку, так значит вся эта скобяная лавка украдена.

Проблема в том, что подобная логика противоречит не только закону, но и здравому смыслу. Если мы будем разматывать цепочку, мы обнаружим, что значительная часть капиталов берёт своё начало в советских предприятиях. Однако советские предприятия, в свою очередь, ведут корни от большого грабежа 1917 года, так как они или прямо были отобраны у владельцев, или были построены на вырученные с этого грабежа деньгами. Дореволюционные предприятия, в свою очередь, можно упрекнуть в том, что какая-то их часть создавалась с использованием труда крепостных крестьян. Продвигаясь по цепочке дальше в прошлое, мы придём к выводу, что гомо сапиенс должен превратить всё им созданное в почётные курганы для вымерших неандертальцев и улететь с этой планеты куда-нибудь, где ещё нет сколько-нибудь разумной жизни.

Подведу итог

Значительную долю экономики нашей страны составляют созданные с нуля компании: Яндекс, 1С, Вайлдберриз, МТС, Магнит, и прочая, и прочая. Другие компании, такие как Сбер, являются частично государственными, а государство при всём желании нельзя обвинить в том, что оно что-то само у себя украло.

Вместе с тем в нашей экономике несомненно есть слой капиталов сомнительного происхождения. Так как я не знаю об исследованиях на эту тему, я могу грубо оценить этот сомнительный слой в несколько процентов от общей капитализации российского бизнеса.

Таким образом, у нас нет никаких оснований говорить о первородном грехе российских предпринимателей. Да, среди бизнесменов попадаются неприятные типы, однако большая их часть заработала свои деньги вполне законным путём.