Мнение: Разговор библейского Лота с товарищем майором

07.03.2021, 11:06, Разное

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Криптолитературоведческое.

Никак не могу написать о сюжете "Лот с дочерьми" в живописи, потому что эта история жмет и натирает мою логику.

Понятно, почему картины так нравились покупателями: эротика, запретная тема инцеста, юницы и старикан, причем юницы запрыгнули на старикана сами (какая индульгенция Гумберту Гумберту), и вообще можно групповой секс представить, оргию, тем более, что там вина так много было. Рисовали сладострастно сюжет и многократно.

Рубенс. "Лот с дочерьми". Ок. 1610



Но текст, текст ведь что напоминает человеку, начитавшемуся статей и книг о криминале?

Оригинал библейского текста выглядит так:

Бытие, гл. 19. 4 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом 5 и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы позна́ем их.

6 Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, 7 и сказал [им]: братья мои, не делайте зла; 8 вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. (…)

И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе́, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его.

31 И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли; 32 итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя.

33 И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим [в ту ночь]; а он не знал, когда она легла и когда встала.

34 На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя.

35 И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала.

36 И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, 37 и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав [говоря: он от отца моего]. Он отец Моавитян доныне.

38 И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он сын рода моего]. Он отец Аммонитян доныне.

(Далее же ШУТОЧНЫЙ ПОСТ, который надо читать голосом Леонида Каневского)

— Гражданин Л-т, у вас две несовершеннолетние дочери. Они обе беременные, и говорят, что от вас. Как это произошло?

— Товарищ майор, наш город Содом взорвался, мы беженцы, и ушли в соседний город Сигор. Но потом я испугался там жить, и мы ушли жить в пещеры в горах.

— Вы — втроем с девочками?

— Да, в Сигоре были плохие люди. А потом моим дочкам захотелось иметь детей. По крайней мере, они мне так рассказали потом. Они побоялись остаться одни, когда я умру, потому что я стар. Девочки решили, что Бог уничтожил все человечество, и я остался единственным мужчиной на земле. Или единственным из нашего народа, я тут не очень понял.

— То есть они решили, что если отец их умрет, то беременными или с младенцами на руках им будет удобней выжить в пещере. Понятно. Почему они не стали рассматривать вероятность вернуться в Сигор, где вы жили после Содома?

— Может быть, девочки решили, что этот город тоже уничтожен, пока мы прятались?

— Ладно. Продолжайте. Что было дальше?

— Однажды вечером они очень сильно напоили меня вином.

— Гражданин, я хочу уточнить, вы были беженцем из Содома, потом ушли из Сигора, чтобы жить в пещере, и при этом взяли с собой не еды, а достаточное количество вина, чтобы упиться до беспамятства?

— Да, товарищ майор. Я был очень пьян, и отрубился. Старшая дочь пришла ко мне и занялась со мной сексом. Я не контролировал себя, не узнал, что это моя дочь, и вот случайно сделал ее беременной.

— Гражданин, вот у нас есть справка (Быт. 19-8), что непосредственно перед гибелью Содома ваши дочери еще были девственницами. Кроме того, они такого юного возраста, что вы их еще не выдали тогда замуж. Как им пришел в голову такой хитрый план, связанный со знаниями о том, что для зачатия детей нужна сперма?

— Ну, у них был очень хороший учебник в школе по анатомии, и они наблюдали за спариванием животных.

— Вы говорите, что вы такой старый человек, что ваши дочери испугались, что вы скоро умрете. Вы находились в состоянии такого острого алкогольного опьянения, что не опознали собственную дочь, и даже не сообразили, что находитесь в пещере, где больше никого нет. При этом ваш детородный орган сработал на отлично, и, по вашим словам, старшая дочь забеременела с первого раза. Чем вы можете объяснить такую половую активность в сочетании с пьяным беспамятством?

— Не знаю… Быть может, они подмешали мне в вино какие-нибудь лекарства, которые способствуют этому?

— На следующее утро вы проснулись, и не помнили, что ночью у вас был секс, тем более с собственной дочерью?

— Именно так, товарищ майор.

— Ваша дочь была девственницей. Вы не заметили следов крови и спермы там, где вы спали?

— Не заметил.

— И похмелья после вчерашнего у вас тоже не было, получается? Потому что на следующий день, когда дочери опять вам налили вина (это ж сколько бухла вы с собой в горы притаранили?), вы опять напились так сильно, что перестали себя контролировать и узнавать родных дочерей, но эрекция при этом у вас была?

— Выходит что так, товарищ майор. Потому что младшая моя дочь проделала тоже самое со мной. И тоже с первого раза забеременела. А я-то ничего не знал! И так удивился через несколько месяцев, когда обе они оказались беременными! Я стал спрашивать, кто же виновник, а они сказали – что я! А я ничего не помнил.

— Вот показания обеих ваших дочерей. Они полностью противоречат вашим словам.

— Вот хитрые негодницы. Я ни в чем не виноват совсем-совсем.

— Скажите, что случилось с вашей женой, матерью девочек? При выходе из Содома она была еще жива.

— Товарищ майор, она оглянулась и превратилась в соляной столб.

— Кто-нибудь это видел, кроме вас? Дочери видели, как умерла их мать?

— Никто не видел! Ни я, ни они, оглядываться же было нельзя! Она сама виновата!

— Вы знаете, что шансы забеременеть в первый месяц равняются 5-6% даже у полностью здоровой пары? Хотя и существует вероятность беременности и с 1 раза, но у двух сестер подряд…

— Товарищ майор, клянусь, с каждой было только по одному разу, и это они обе виноваты, так меня напоили.

— Вы всегда обращались со своими дочерьми только как любящий отец?

— Конечно!

— Вот у нас есть показания надежных свидетелей (Быт. 19:6-8), что когда вы жили в Содоме, вас навестили ангелы. Горожане-содомиты, восхищенные их красотой, окружили ваш дом и потребовали выдать этих "юношей" для секса. А вы предложили горожанам вывести взамен своих дочерей-девственниц, чтобы те изнасиловали лучше их, ваших юных дочек. Это правда?

— Но ведь мне надо было защитить ангелов!

***

Но товарища майора не было при составлении Книги Бытия, и дочерей Лота тоже никто не спрашивал. Глава была записана целиком со слов Лота.