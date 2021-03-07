 

В РФ выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

07.03.2021, 10:52, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявлено 10 595 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 10 595 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1534, Санкт-Петербурге – 968, Московской области – 773. Всего в стране выявлено 4 322 776 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 911 924 человека, из них 11 576 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 368 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 89 094 человек.

Накануне, 6 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 022. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 427.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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