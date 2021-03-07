 

России спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны

07.03.2021, 10:52, Новости дня
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Заболеваемость коронавирусом в РФ может вырасти к середине весны, спад ожидается в конце мая, считают российские медики.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», – рассказал РИА «Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он также добавил, что статистика прошлого года по переболевшим коронавирусом может быть неточной, так как многие люди, перенесшие болезнь в легкой и бессимптомной форме, избегали похода к врачу из-за боязни самоизоляции.

«Второй вопрос – весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. Я говорю про среднюю полосу (России – прим. ВЗГЛЯД). И после зимы у людей это стандартное снижение иммунитета», – считает врач.

Мнение Тимакова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду на снижение заболеваемости к апрелю-маю, так как «каждый день количество вакцинированных увеличивается».

Напомним, врачи рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в РФ следует ожидать до второй половины 2021 года.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в РФ к августу.



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