На МКАД произошло массовое ДТП
07.03.2021, 10:52,
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Движение на 93 км МКАД перекрыто по левой и двум средним полосам на внешней стороне из-за ДТП с участием 11 автомобилей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
«На внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП предварительно с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы», – сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее в воскресенье сообщалось, что участник ДТП на Садовом кольце в Москве устроил потасовку с полицией.
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