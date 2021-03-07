 

На МКАД произошло массовое ДТП

07.03.2021, 10:52, Новости дня
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Движение на 93 км МКАД перекрыто по левой и двум средним полосам на внешней стороне из-за ДТП с участием 11 автомобилей, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«На внешней стороне 93 км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП предварительно с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы», – сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Ранее в воскресенье сообщалось, что участник ДТП на Садовом кольце в Москве устроил потасовку с полицией.



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