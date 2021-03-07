Мнение: Спустя год после нефтяной войны

07.03.2021, 10:44, Разное

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Вчера исполнился год с момента объявления о начале саудовско-российской нефтяной войны.

Спустя год, после обрушения сланцевой добычи и клоунады с отрицательной ценой на нефть в мае 2020-го года, можно подвести некоторые итоги.

1. Цены на нефть марки Brent и WTI превысили те цены, которые были на начало нефтяной войны. Мировой уровень добычи восстановился к весне 2021-го года.

2. США были вынуждены заключить сделку ОПЕК+ и выполнять ее, даже в обход собственного законодательства, используя законодательство отдельных штатов.

3. Взрывной рост американской сланцевой добычи был остановлен, а после приход к власти Байдена, перспективы сланцевиков стали и вовсе туманными.

4. России эта история обошлась в снижение добычи нефти на 9% и снижение экспорта нефти на 12,5%, а также снижение нефтепереработки на 5,5%.

5. Добыча сланцевой нефти в США не смогла вернуться к показателям начала 2020-го года. Лишь в последние месяцы там отмечается некоторое оживление.

6. Текущие тенденции, судя по продлению сделки ОПЕК+ устраивают и Россию и Саудовскую Аравию.

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