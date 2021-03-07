 

В Киеве ночью нашли тело женщины. СМИ пишут, что при ней было полицейское удостоверение

07.03.2021, 10:42, Новости дня
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В Дарницком районе Киева на улице Бажана нашли труп женщины. На теле были признаки насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба полиции в Facebook.

Сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в полицию около 3.00. На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3765997420122668

Как сообщает издание “Информатор Киев”, при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока неизвестно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует.

https://www.facebook.com/kiev.informator.ua/videos/357389865388861/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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