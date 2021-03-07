Более 116,5 млн человек в мире заболели COVID-19

07.03.2021, 10:42, Новости дня

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В мире по состоянию на 7 марта коронавирус подтвердили у более 116,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами вируса стали почти 2,6 млн человек, выздоровело 65,8 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (почти 29 млн заболевших, 524,4 тыс. умерших);

Индия (11,2 млн заболевших, 157,8 тыс. умерших, 10,9 млн выздоровевших);

Бразилия (10,9 млн заболевших, 264,3 тыс. умерших, 9,7 млн выздоровевших);

Россия (4,3 млн заболевших, 87,3 тыс. умерших, 3,9 млн выздоровевших);

Великобритания (4,2 млн заболевших, 124,7 тыс. умерших).

Великобритания и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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