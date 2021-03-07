В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин

07.03.2021, 10:42, Новости дня

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В Национальной гвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, из которых более 360 занимают руководящие и командные должности. Об этом 5 марта сообщил командующий Нацгвардией, генерал-полковник Николай Балан.

“Возможно ли было представить еще 10–20 лет назад, чтобы женщина могла быть командиром, иметь свой взвод или роту, занимать руководящую должность. Сегодня главное не какого человек пола, а дело, которое он делает, ее профессионализм и компетентность”, – отметил командующий Нацгвардии.

Балан также отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины. С 2014 года они регулярно привлекались к участию в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил. Сейчас статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин.

4 марта ВСУ сообщали, что на должностях командиров взводов в Вооруженных силах Украины служит 109 женщин. Всего в Вооруженных силах Украины служит и работает около 57 тыс. женщин.

В рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2020, представленном в декабре 2019-го, Украина заняла 59-е место среди 163 стран. За два года страна поднялась на 10 позиций. Составители рейтинга отмечали показатели стран в плане гендерного разрыва в четырех аспектах: политические права и возможности, сфера образования, здравоохранение и вовлеченность в экономические процессы.

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