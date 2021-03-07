Борьба сумо – история и основные правила

07.03.2021, 10:22, Разное

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Японские боевые искусства подразумевают яростные удары и быстрые броски. Сумо выглядит совсем иначе, но остается любимым видом спорта жителей Японии.

Согласно синтоистским мифам, первый поединок по сумо прошёл между богами грома и ветра, когда они делили земли Японии. Победу одержал повелитель молний, который и стал покровителем страны. Первое соревнование среди смертных прошло, согласно легендам, в 23-м году до н. э. К императорскому двору прибыл великан, заявивший, что сразится в поединке с любым желающим. Правитель Японии объявил награду тому, кто победит великана. Могучий борец Номи-но Сукунэ голыми руками одолел незваного гостя, получив за это богатые владения и место при дворе императора. После смерти Сукунэ стал богом-покровителем сумо.

Первый исторически зафиксированный турнир по сумо прошёл в 642 году. Тогдашние правила очень отличались от нынешних. Ритуальные танцы переходили в бои без правил. Нередко поединки заканчивались смертью одного из борцов. Постепенно сложился свод правил сумо, и оно превратилось во что-то вроде шоу при императорском дворе.

Японская борьба: схватка между традициями и прогрессом

Через несколько веков на основе сумо появился комплекс упражнений для самураев. То, что раньше было ритуальным танцем, стало тренировочным курсом для воинов. С переходом власти в Японии к сёгунам сумо стало популярным развлечением на фестивалях и ярмарках. Часто благородные феодалы спонсировали особо понравившихся им борцов сумо, которых традиционно называли рикиси. Если борец продолжал находиться в фаворе у своего покровителя, то он мог рассчитывать даже на самурайский титул.

Фанатом сумо был великий сёгун Ода Нобунага. Он настолько любил наблюдать за борьбой, что в 1578 году провёл в своём замке турнир для полутора тысяч борцов. Из-за огромного числа участников решили сильно ограничить место для проведения боёв, чтобы владыка мог смотреть одновременно за несколькими схватками. Так появились традиционные площадки для сумо — дохё.

Но не все правители были так благосклонны к старинному спорту. В 1600-х годах, в период Эдо, сумо попало под запрет. Причиной стали массовые беспорядки на ярмарках: уж слишком азартными болельщиками оказались японцы, и постоянно возникали драки между зрителями. Запрет был частично снят лишь в 1684 году, когда представители высшего синтоистского духовенства смогли доказать сёгуну, что сумо — это не только развлечение на потеху публике, но и важный религиозный обряд. В том же году провели и первый за более чем столетие официальный турнир.

Во избежание новых беспорядков сёгун повелел разработать для сумо более строгие правила и создать организацию, объединявшую борцов. Чтобы иметь возможность выступать на дохё, обязательным было членство в «цехе». Возвращаясь к древним синтоистским корням, сумо вновь обросло ритуалами. Так, например, именно в период Эдо официально установилась церемония выхода борцов на дохё, появились костюмы судей, напоминающие жреческие одеяния. Согласно новым правилам, победителя определяли профессиональные судьи, а не самый высокопоставленный зритель, как раньше.

К этому же периоду относится и появление системы рангов для борцов. Всего рикиси поделены на шесть дивизионов: от начинающих до наиболее успешных профессионалов. В каждом дивизионе есть свои подразделения. На самой вершине многоступенчатой лестницы находятся ёкодзуны — великие чемпионы. Дословно этот титул означает «носящий веревку» — в честь особого пояса, который чемпионы надевают в знак своего статуса. Каждый такой похожий на толстый канат пояс весит около 20 кг. Делается он по образцу священных ограждений в синтоистских храмах.

После реставрации Мейдзи в 1868 году сумо снова пришло в упадок. Во-первых, потому что с уходом с политической сцены старых феодалов и сёгунских придворных у борцов пропали спонсоры. А во-вторых, когда закончился период закрытых границ, японцы начали считать сумо анахронизмом, которому нет места в стремительно меняющемся мире. Спас древний вид спорта лично император Мейдзи. В 1884 году он провёл всеяпонский турнир и объявил, что считает эту борьбу национальным символом. После таких слов императора популярность сумо взлетела до небес. Японская Ассоциация сумо была официально зарегистрирована 28 декабря 1925 года, и с тех пор все турниры проходят именно под её патронажем.

Правила сумо: масса ограничений и неограниченная масса

Современное сумо является видом спорта с очень строгими правилами. Согласно им, проигрывает тот, кто, либо покинет дохё, либо коснётся земли чем-то, кроме ступней. Диаметр площадки для борьбы составляет 4,55 метра и ограничен толстой верёвкой. Запрещены удары ногами и кулаками, удушающие приёмы и многое другое. Основными приёмами боя в сумо являются захваты за пояс соперника, удары открытой ладонью и броски. Многое в современной технике этой борьбы пришло из других боевых искусств, в особенности из дзюдо.

Регламент поединков зависит от ранга борцов. В высшем дивизионе участники выходят к месту схватки в ярких одеждах и бросают на дохё пригоршни соли, тем самым ритуально очищая его. После этого борцы приступают к разминке, последовательность движений которой также издавна закреплена. Длительность подготовки к поединку зависит от ранга борцов. В высшем дивизионе на неё уходит четыре минуты.

После окончания ритуалов участники поединка занимают места на стартовых линиях, касаясь земли кулаками. По сигналу судьи начинается бой. Раунд длится четыре минуты. Если за это время победитель ещё не выяснен, то объявляется перерыв, после чего борцы должны продолжить из позиций, максимально близких к тем, в которых они закончили раунд. Если ещё за четыре минуты победитель не определён, то после второго перерыва рикиси начнут бой со стартовых позиций. Третий раунд всегда последний. Если после него победитель не выявлен, то объявляется ничья. Это очень редкое явление. Последний раз в профессиональном сумо такое случилось в сентябре 1974 года. Обычно бои проходят гораздо быстрее и заканчиваются за один раунд.

В настоящее время в Японии около 700 борцов сумо. По требованию Федерации, введённому в 1994 году, атлеты должны быть ростом не менее 173 см. Это правило привело к курьёзной ситуации, когда один молодой рикиси, который не дорос до норматива, обратился к пластическим хирургам. Те нарастили ему голову, поместив на череп силиконовую подушку толщиной 15 см. Это не помогло. Федерация вынесла категоричное решение, что борцы, искусственно увеличившие свой рост, приниматься не будут из-за опасений за их здоровье. В 2019 году нормативы по росту смягчили. Теперь шанс стать рикиси получили те, кто дорос до 167 см и весит 67 кг. Весовых категорий в сумо нет. Против 200-килограммового борца может выступать человек, весящий меньше 100 кг.

Борцы сумо всегда выступают под псевдонимами. Если раньше использовались имена, связанные с религией, то теперь псевдонимы выбирают тренеры или спонсоры на свой вкус. Когда борец достигает определенных успехов и поднимается в рангах, он имеет право сменить своё «сценическое имя», если захочет.

Жизнь борцов очень ограничивается строгим сводом правил. По пунктам расписано, как рикиси должен одеваться в зависимости от его ранга. Например, борцам из низших дивизионов даже зимой запрещено появляться на публике в чём-то, кроме юкаты — тонкого халата. Регламентированы причёски и меню. Основной едой для рикиси является тянконабэ — рагу из рыбы, разных видов мяса, тофу и овощей, приготовленное в котелке. Это старинное блюдо готовится по рецептам традиционной японской кухни. При этом во время турниров подаётся исключительно вариант из курицы. Объясняется это просто: борец должен стоять на двух ногах, а не на четырёх, как корова или баран.

В список правил регулярно добавляются новые запреты. Сегодня, например, борцам запрещено управлять автомобилем. Правда, большинство рикиси и так бы не смогли нормально уместиться в водительское кресло. Нарушение любого из запретов может вести к штрафам, понижению в ранге или даже к пожизненной дисквалификации. Причём исключение не делается даже для чемпионов. Так, например, в 1949 году ёкодзуна получил пожизненный запрет на участие в боях за то, что посетил бейсбольный матч во время соревнования по сумо, в котором он даже не участвовал из-за травмы. Правила ему предписывали либо присутствовать на турнире, либо проходить лечение.

Последнее время в сумо приходит всё больше иностранных борцов, особенно из Монголии. Многие связывают это с тем, что национальная монгольская борьба похожа по правилам на сумо. Жители степей весьма успешно применяют свои навыки на Японских островах. На начало 2021 года в Японии два ёкодзуны, и оба они родом из Монголии. В высшем дивизионе из 42 человек — пять монголов, болгарин, грузин и бразилец. Остальные — японцы.

Встречались среди борцов сумо и жители России. Так, самым тяжёлым за всю историю этого вида спорта был Анатолий Михаханов из Бурятии, выступавший под псевдонимом Орора Сатоси. При росте в 193 см он весил 293 кг. Но его спортивные достижения при таких габаритах были достаточно скромными — он не добрался до двух высших дивизионов. Единственный этнический русский, профессионально занимавшийся сумо, — Николай Иванов, который под псевдонимом Амуру Мицухиро добрался до высшей лиги и вошёл в топ-20 лучших борцов в 2015 году. При этом он вовсе не похож на стереотипного толстяка. При росте в 192 см в своей пиковой форме он весил 126 кг.

Хоть сумо и является японским национальным символом, другие народы тоже понемногу осваивают этот вид борьбы и весьма успешно. Возможно, когда-нибудь сбудется мечта некоторых японских фантастов, и сумо даже войдёт в олимпийскую программу.