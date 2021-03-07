Фата Моргана: Ученый объяснил появление «летающего» корабля у берегов Фалмута

07.03.2021, 10:18, Разное

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Необычная фотография с летающим по воздуху кораблем вызвала множество споров в Интернете. Снимок сделан у берегов города-порта Фалмута (Великобритания), пишет The Daily Star.

Британец Дэвид Моррис был в недоумении, когда увидел вдали подвешенный в небе корабль. К счастью, он не забыл запечатлеть этот момент, и затем опубликовал снимок в Сети.

На фотоснимке запечатлен корабль, который, как кажется, завис в нескольких метрах над поверхностью воды. Однако эксперт объяснил причину наблюдаемого феномена.

Данную оптическую иллюзию специалист объясняет известным эффектом Фата Моргана, который возникает в нагретой солнцем атмосфере, где образуется градиент температур.

Метеоролог BBC Дэвид Брейн пояснил, что причиной возникновения столь редкого явления стал слой холодного воздуха, идущего от моря, а над ним оказался слой теплого воздуха.

– Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он приводит к искривлению света в сторону наблюдателя, стоящего на берегу, искажая отдаленный объект, – объяснил эксперт.

Некоторые исследователи считают, что этот мираж объясняет легенду о Летучем Голландце – корабле-призраке 17-го века, обреченном плавать вечно.

Кстати, на этой неделе уже сообщалось о наблюдениях «летающих» кораблей в Девоне и Шотландии.