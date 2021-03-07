 

Фата Моргана: Ученый объяснил появление «летающего» корабля у берегов Фалмута

07.03.2021, 10:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Необычная фотография с летающим по воздуху кораблем вызвала множество споров в Интернете. Снимок сделан у берегов города-порта Фалмута (Великобритания), пишет The Daily Star.

Британец Дэвид Моррис был в недоумении, когда увидел вдали подвешенный в небе корабль. К счастью, он не забыл запечатлеть этот момент, и затем опубликовал снимок в Сети.

На фотоснимке запечатлен корабль, который, как кажется, завис в нескольких метрах над поверхностью воды. Однако эксперт объяснил причину наблюдаемого феномена.

Данную оптическую иллюзию специалист объясняет известным эффектом Фата Моргана, который возникает в нагретой солнцем атмосфере, где образуется градиент температур.

Метеоролог BBC Дэвид Брейн пояснил, что причиной возникновения столь редкого явления стал слой холодного воздуха, идущего от моря, а над ним оказался слой теплого воздуха.

– Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он приводит к искривлению света в сторону наблюдателя, стоящего на берегу, искажая отдаленный объект, – объяснил эксперт.

Некоторые исследователи считают, что этот мираж объясняет легенду о Летучем Голландце – корабле-призраке 17-го века, обреченном плавать вечно.

Кстати, на этой неделе уже сообщалось о наблюдениях «летающих» кораблей в Девоне и Шотландии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Володин осудил преследование посетивших Москву депутатов Рады

30.10 / Политолог: Белоруссия стремительно приближается к Северной Корее

29.10 / Мнение: Полного локдауна в России не будет

24.02 / Ученые из Стэнфорда назвали причины усталости от Zoom и способы борьбы с ними

04.12 / Татьяна Брухунова показала редкое фото с Евгением Петросяном

07.01 / Украинский националист заявил о деморализации ВСУ в Донбассе

19.02 / В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ

17.02 / Мнение: Крылатый тризуб

26.02 / Мнение: Синдром Ельцина

05.02 / Эксперт рассказал, произойдут ли погодные аномалии из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска