 

В РФ упростили правила использования маткапитала

07.03.2021, 10:02, Новости дня
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Россияне, получившие сертификат на материнский капитал, смогут по облегченному процессу использовать его средства для улучшения жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», – сообщается на сайте правительства.

В пресс-службе также напомнили, что с 15 апреля 2020 года матерям не нужно оформлять заявление на получение маткапитала, сертификат автоматически приходит им в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья.

Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.



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