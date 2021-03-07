Развожаев рассказал о планах развития Севастополя

07.03.2021, 10:02, Новости дня

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город в ближайшее время ждет активное развитие, поэтому важно думать о качественном водоснабжении. Он отметил, что водозабор на Бельбеке с понедельника-вторника выйдет на запланированный объем – 50 тыс. кубических метров воды в сутки.

6 марта состоялся очередной прямой эфир в рамках проекта Экспертного института социальных исследований «Регионы о главном». Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поговорила с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В 2021 году эфиры в Instagram посвящены специализациям регионов – их опыту по ключевым отраслям. Темой интервью Развожаева стало обеспечение города Севастополя чистой водой. Также губернатор рассказал о том, как представляет город в будущем, о новых рабочих местах и создании культурного кластера, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тема обеспечения Севастополя водой является одним из ключевых факторов будущего развития города. В короткие сроки был предложен и начал реализовываться комплексный план, который позволит решить вопрос с нехваткой воды. В декабре 2020 года Михаил Развожаев вошел в ТОП-10 губернаторов новой волны, опубликованный ЭИСИ. Эффективность и стратегический подход к решению проблемы с дефицитом воды подтверждают соответствие Михаила Развожаева этой категории глав регионов», – отметила Кислицына.

В свою очередь губернатор особенно отметил поддержку президента России, оперативность работы правительства и особое внимание к проблеме на федеральном уровне, за счет чего удалось в сжатые сроки получить финансирование: «В короткие сроки мы подготовили план, согласования прошли молниеносно. И деньги уже в конце прошлого года начали выделяться, то есть они уже работают».

Cреди реализованных проектов Развожаев особенно выделил запуск водозабора на Бельбеке. Проект был реализован с участием Министерства обороны и получил одобрение жителей. Вода уже поступает в водопровод Севастополя, а с понедельника-вторника, как ожидается, объект выйдет на запланированный объем – 50 тыс. кубических метров воды в сутки. Губернатор также подчеркнул важность не только ввода новых объектов, но ремонта инженерных сетей, поиска новых источников воды и бережного отношения к потреблению.

По его словам, в ближайшие годы Севастополь ждет активное развитие, строительство новых объектов инфраструктуры, поэтому важно опережать развитие города и думать о качественном водоснабжении уже сейчас.

«Только в этом году мы строим 5 новых школ, 7 детских садов. Строим больницу скорой медицинской помощи, будет новый онкологический центр. Это все дополнительное потребление воды. И это потребление точно будет увеличиваться», – считает Развожаев.

По словам губернатора Севастополя, город будущего, созданием которого он занимается вместе с жителями – это, в первую очередь, удобство севастопольцев, а также комфортная инфраструктура. Так, в городе будет создан культурный кластер. Проект создан и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. На мысе Хрустальный будут построены новый оперный театр, хореографическая академия, которая будет обеспечивать кадрами в том числе театр, новая современная галерея искусств. Также будет построен пантеон, посвящённый героям обороны Севастополя.

Комментируя включение себя в рейтинг губернаторов новой волны, Развожаев отметил, что особую важность имеет «управление новой волны» – правильный диалог с жителями и работа с обратной связью. «Для меня важны правильные инструменты коммуникации. Сегодня ни одна сфера, тем более госуправление, [не может] без отлаженной коммуникации и обратной связи, без транслирования аргументированных идей. Директивность и навязывание идей к эффекту не приведут», – рассказал глава Севастополя.

Проект «Регионы о главном» стартовал весной 2020 года. В рамках эфиров обсуждаются управленческие практики региональных властей и стратегические направления развития субъектов. Также главы регионов отвечают на вопросы СМИ и местных жителей. Всего состоялось более 20 интервью с губернаторами.