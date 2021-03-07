 

Количество больных COVID-19 в Украине превысило 1,4 млн

07.03.2021, 9:52, Новости дня
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В Украине за сутки подтвердили 7167 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 7 марта.

Среди заболевших – 172 медика и 466 детей.

За сутки от коронавируса умерло 103 человека, выздоровело 2147 пациентов, госпитализированы 3956 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 401 228 человек, 27 022 пациента умерли, 1 196 520 – выздоровели.

6 марта в Украине провели 46 304 тестирования на коронавирус, в частности, 24 868 – методом ПЦР, 3927 – методом ИФА, а также 17 509 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране провели 7,1 млн ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/886563205220009

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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