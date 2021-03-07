В мире сделали почти 300 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

07.03.2021, 9:52, Новости дня

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В мире по состоянию на 7 марта сделали более 299 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 111 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 87,9 млн доз;

Китай – 52,5 млн доз;

страны ЕС – 39,8 млн доз;

Великобритания – 22,9 млн доз;

Индия – 20,7 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (95,35), Сейшельские Острова (85,12), Объединенные Арабские Эмираты (58,29), Мальдивы (39,18) и Великобритания (34,26).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. Первыми прививки получили реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, врач мобильной бригады из Винницы Людмила Бойко, врач “ковидного” отделения в Чернигове Игорь Кузин и заведующая инфекционным отделением в Броварах Татьяна Шульженко. 25 февраля вакцинация началась во всех областях.

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