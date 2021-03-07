 

В Украине сделали уже больше 17 тыс. прививок от коронавируса

07.03.2021, 9:52, Новости дня
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В Украине от коронавируса вакцинировали более 17 тыс. человек. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

“С начала кампании привито 17 037 лиц, из них получили одну дозу – 17 037 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – ноль человек”, – говорится в сообщении.

За сутки, 6 марта, привито от COVID-19 1279 человек.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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