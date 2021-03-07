 

ДТП с украинским автобусом в Польше. Девять пострадавших – в тяжелом состоянии

07.03.2021, 9:52, Новости дня
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Девять украинцев, которые пострадали в результате ДТП с украиснким автобусом в Польше, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 7 марта.

“По состоянию на 7.00 7 марта по информации Министерства иностранных дел Украины Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них девять в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине”, – говорится в сообщении.

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже в МИД Украины уточнили, что погибло не шесть украинцев, а пять.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Часть из них позже выписали.

Вечером 6 марта 24 пассажира автобуса отправили в Украину.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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