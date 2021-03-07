 

Лукашенко объявил о проведении новых президентских выборов по почте

07.03.2021, 9:51, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления перед коллективом завода «Белагропроммаш» сделал заявление о проведении в начале 2022 года новых президентских выборов. Глава государства отметил, что во избежание фальсификаций и провокаций, голосование пройдёт исключительно по почте.

«Эти [оппозиция] публикуют там в своих телеграммах разные фотографии, где в прозрачных ящиках якобы сфальсифицированные бюллетени лежат стопками. Все мы прекрасно понимаем, что это все эти фотографии — сфабрикованные в Литве фальшивки, не доказательства. Но там несколько участков замешаны в чёрных делах, Лидия Михайловна говорила об этом, разберёмся», — отметил Лукашенко.

Выборы по почте будут проходить так: желающие проголосовать распечатывают или получают в ближайшем отделении «Белпочты» бюллетень, где ставят галочку напротив понравившегося кандидата, и вкладывают её в конверт. После этого конверт бросают в металлический почтовый ящик с надписью «Выборы» и все собранные в период голосования конверты потом доставляются в здание ЦИК Белоруссии.

Также президент добавил, что количество кандидатов будет «значительно сокращено» для экономии бумаги.

«Выборы выборами, а экология всегда на первом месте. Бумага должна расходоваться экономно, не нужно, чтобы было много кандидатов. Вообще, давайте закончим обсуждение этого малозначимого события и перейдём к обсуждению планов по производству навозоразбрасывателей МТУ-20 и МТУ-21», — завершил обсуждение выборов президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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