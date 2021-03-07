 

Володин напомнил об ответственности за принудительную высадку детей из транспорта

07.03.2021, 9:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, напомнил председатель ГД.

Водители и кондукторы должны понимать, что высадка ребенка из-за отсутствия билета – это нарушение федерального закона, за которое предусмотрена ответственность, сказал Володин.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, отметил спикер.

“Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», — заключил председатель ГД.

Закон был принят Госдумой 16 февраля. 24 февраля его подписал президент Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Испытания американской вакцины от COVID-19 продолжат несмотря на смерть добровольца

06.08 / Кому полагается прибавка к пенсии до 415 процентов

19.10 / Отсидевший в тюрьме пасынок Маши Распутиной рассказал об отношениях с мачехой

14.11 / «Брусфест теперь док»

29.07 / В КНР заблокировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне

17.02 / Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько

22.08 / Мнение: Закрытие предприятий

26.01 / Почему правительственные силы Сирии не могут справиться с остатками боевиков ИГИЛ

28.06 / 50 млн долларов на летальные средства обороны от США может получить Украина

23.11 / Не завидуйте другому даже если у него… Британские ученые выяснили как размер пениса соотносится с вашей зарплатой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска