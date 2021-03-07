 

Китайский министр получил 20 лет тюрьмы после того, как у его родителей нашли квартиру в Пекине

07.03.2021, 9:31, Разное
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Экс-министр водного транспорта КНР Лян Чживань приговорён к 20 годам трудовых лагерей из-за неспособности объяснить появление в собственности его родителей-пенсионеров квартиры в спальном районе Пекина площадью 33 квадратных метра.

Защита чиновника считает такой приговор справедливым и не намерена его обжаловать. Как выяснило следствие, в течение 9 лет, которые Лян Чживань занимал должности в китайском правительстве, у его родителей-пенсионеров появилась квартира в Пекине, автомобиль 2005 года выпуска и земельный участок площадью 9 соток в дачном кооперативе «Путь Мао» в провинции Сычуань.

В ходе следствия чиновник не смог объяснить происхождение данного имущества. В общей сложности суд оценил ущерб, нанесённый коррупционными действиями министра, в 700 тысяч юаней (около 7 млн рублей). В последнем слове экс-министр раскаялся в своём преступлении и просил суд назначить ему максимально возможное наказание.

– Мне очень стыдно, что я украл у китайского народа средства, на которые можно было построить целых три детских площадки. Моему поступку нет оправдания. Я просил суд назначить максимально строгий приговор, и моя просьба была исполнена. До конца своих дней я хочу смывать свою вину перед народом потом и кровью, работая на каменоломне. Пусть моя история будет примером в назидание другим чиновником, которые подумывают о том, чтобы получить взятку или ещё как-то злоупотребить положением, – сказал Лян Чживань.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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