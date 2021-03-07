Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции с гранатометов и пулеметов – ООС

07.03.2021, 9:02, Новости дня

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За прошедшие сутки, 6 марта, на Донбассе было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Все нарушения тишины были совершены в Донецкой области. В частности, вблизи Водяного и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против ВСУ гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/298073058331310/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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