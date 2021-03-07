Экстрадированные из Чехии украинцы помогали хакерам отмывать деньги – минюст США

07.03.2021, 9:02, Новости дня

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В минюсте США 5 марта сообщили подробности дела двух украинцев, которых экстрадировали из Чехии в Штаты по подозрению в киберпреступности.

Ими оказались 39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Ганская-Мужук, их обвинили в сговоре с целью отмывания денежных средств в феврале 2020 года в Северном округе Техаса.

Согласно обвинительному заключению, Ганская-Мужук и Воронцов были членами международной организованной сети, предоставляющей услуги по обналичиванию и отмыванию денег кибер-преступникам, получившим доступ к чужим банковским счетам. За определенную плату украинцы предоставили подставные счета для получения, перевода и сокрытия денег.

В обвинении говорится, что заговор существовал на протяжении всего 2017 года и был сосредоточен на семи электронных переводах денежных средств в октябре и ноябре 2017 года на общую сумму почти $500 тыс.

Украинцев задержали 6 февраля 2020 года, а процедура утверждения их экстрадиции длилась до конца января этого года. Воронцова и Ганскую-Мужук взяло под стражу ФБР 3 марта 2021 года, их доставили самолетом из Праги в Даллас.

На суде они заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

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