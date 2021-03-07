Итальянцы поместили Владимира Соловьёва на доску почета за помощь в борьбе с коронавирусом

07.03.2021, 8:51, Разное

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Власти коммуны Менаджо, расположенной на берегу озера Комо на севере Италии, установили доску почета с именами местных жителей, внесших большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в прошлом году.

Доска размещена на центральной площади города Менаджо, возле здания местной администрации. На ней запечатлены имена местных врачей, а также жителей коммуны, которые за минувший год перечислили более 1 миллиона евро в местный фонд борьбы с коронавирусом.

Среди благотворителей значится и некий Vladimir Solovyev, который, как следует из описания, не только внес крупное пожертвование, но и предоставил свой личный автомобиль Maybach для перевозки медицинских работников и пациентов.

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