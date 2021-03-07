Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии

07.03.2021, 8:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал о факторах, влияющих на размер будущей пенсии.

Он объяснил, что на ее величину влияет размер фиксированной выплаты – числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.

«Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя», – сказал Сафонов «Российской газете».

По его словам, страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент. При этом при расчете стажа есть определенные льготы: женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго – 5,4 коэффициента, за третьего – 8,1 коэффициента. Также льготу имеет один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом – 1,8 коэффициента за год.

Эксперт отметил, что другое важное условие – размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов.

Кроме того, повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста житель продолжит работать. Также повысить размер пенсии можно за счет участия в добровольных пенсионных программах, заключил Сафонов.

В декабре 2020 года зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в 2021 году.