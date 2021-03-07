 

После победы Байдена товарооборот США и Китая вырос более чем на 80%

07.03.2021, 7:32, Новости дня
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В январе-феврале 2021 года товарооборот США и Китая вырос на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Товарооборот достиг 109,79 млрд долларов. Китайский экспорт в США составил 80,53 млрд долларов (рост на 87,3%), американский импорт в Китай – 29,26 млрд долларов (плюс 66,4%). При этом в 2020 году товарооборот США и Китая вырос на 8,3% и составил 586 млрд долларов, в 2019 году китайско-американский товарооборот достиг 541,2 млрд долларов, сократившись на 14,6%, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Напомним, Дональд Трамп, занимая пост президента США, заявлял: «Байден подкуплен Китаем… Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста». Трамп неоднократно критиковал растущий торговый дефицит США в торговле с КНР. Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в январе. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом в середине декабря.



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