Третья женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

07.03.2021, 7:32, Новости дня

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Ана Лисс, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвинила его в неподобающем поведении, сообщают СМИ.

Как сообщила 35-летняя женщина Wall Street Journal, Куомо, когда она на него работала, допускал в ее адрес фамильярные высказывания и интересовался ее личной жизнью. Кроме того, один раз он обнял ее за талию во время фотографирования на приеме. Фото женщина сохранила. Лисс пожаловалась на то, что губернатор выстраивал с ней отношения в первую очередь как с женщиной, а не как с профессионалом. По ее мнению, «это попросту неприемлемо в любых обстоятельствах». Как сообщила Лисс, она «лишь хотела, чтобы он всерьез воспринимал» ее. Женщина заявила, что ей пришлось обратиться к психологу, так как под конец работы на Куомо у нее появились проблемы с алкоголем, передает ТАСС.

Напомним, в декабре с обвинениями в адрес Куомо выступила его бывшая советница по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. По ее словам, Куомо предлагал ей сыграть в покер на раздевание, а также однажды поцеловал в губы, когда она собиралась выходить из офиса. В феврале Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо, также пожаловалась на него. По ее словам, Куомо приставал к ней с конца прошлой весны.