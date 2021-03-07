 

Третья женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

07.03.2021, 7:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ана Лисс, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвинила его в неподобающем поведении, сообщают СМИ.

Как сообщила 35-летняя женщина Wall Street Journal, Куомо, когда она на него работала, допускал в ее адрес фамильярные высказывания и интересовался ее личной жизнью. Кроме того, один раз он обнял ее за талию во время фотографирования на приеме. Фото женщина сохранила. Лисс пожаловалась на то, что губернатор выстраивал с ней отношения в первую очередь как с женщиной, а не как с профессионалом. По ее мнению, «это попросту неприемлемо в любых обстоятельствах». Как сообщила Лисс, она «лишь хотела, чтобы он всерьез воспринимал» ее. Женщина заявила, что ей пришлось обратиться к психологу, так как под конец работы на Куомо у нее появились проблемы с алкоголем, передает ТАСС.

Напомним, в декабре с обвинениями в адрес Куомо выступила его бывшая советница по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. По ее словам, Куомо предлагал ей сыграть в покер на раздевание, а также однажды поцеловал в губы, когда она собиралась выходить из офиса. В феврале Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо, также пожаловалась на него. По ее словам, Куомо приставал к ней с конца прошлой весны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Воспитательница в Тульской области насильно кормила и била ребенка

19.08 / Утверждена программа газификации Ростовской области до конца 2025 года

22.07 / В Офисе генпрокурора Украины назначен и.о. главы департамента, отвечающего за дела Майдана

26.12 / ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

12.08 / Асад поздравил Лукашенко с победой на выборах

08.10 / У приемной ФСБ в Москве задержан нарушитель «режима повышенной готовности»

06.10 / Обновленный Nissan Note показали на шпионских фото

09.12 / Вместо прошивки MIUI 13 компания Xiaomi предложит MIUI 12.5

22.11 / «Зеленая альтернатива» объявила об участии в выборах в Госдуму в 2021 году

27.10 / “Вышла отсюда на х…й!” – В Славянске пассажиры маршрутки поскандалили с украиноязычной женщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска