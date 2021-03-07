Трамп начал мстить республиканцам

07.03.2021, 7:32, Новости дня

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Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести кампанию против переизбрания сенатора от Аляски Лизы Мурковски. Мурковски входит в Республиканскую партию США, но поддерживала предложение импичмента Трампа.

Трамп сказал, что «ни при каких обстоятельствах не поддержит Лизу Мурковски», так как она «плохо представляет свой штат, а страну еще хуже». В 2022 году Трамп намерен побывать на Аляске и провести там «кампанию против очень плохого сенатора», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

В 2022 году на Аляске состоятся промежуточные выборы. В Республиканской партии США боятся, что Трамп может помешать республиканцам получить контроль над Конгрессом, так как будет поддерживать более радикальных кандидатов вместо умеренных в тех штатах, где победа демократов или республиканцев не очевидна.