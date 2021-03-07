 

В Израиле заявили о важности хороших отношений с Россией

07.03.2021, 6:42, Новости дня
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Израилю важно быть в хороших отношениях с Россией, поскольку обе страны объединяют общие интересы, а также связывают общие культурные корни и важные экономические отношения, сообщил лидер крупнейшей израильской оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид.

«Отношения между странами базируются на общих интересах. И у нас есть общие интересы. Они сохранятся, в том числе интерес сохранять спокойствие в Сирии. А у РФ есть сильное и важное присутствие в Сирии», – цитирует РИА «Новости» Лапида.

Россию и Израиль, по его мнению, связывают также общие культурные корни и важные экономические отношения. «Тут более миллиона русскоязычных граждан, они имеют серьезный вес в нашей культуре. Да и в Израиле каждый культурный человек вырос на Толстом и Достоевском… Я недавно завтракал у российского посла, мы много говорили об отношениях между странами. Они всегда будут хорошими, и это связано не только с человеческим фактором», – сказал лидер парламентской оппозиции.

Ранее Нетаньяху выражал благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии.

Израильские СМИ сообщали, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. На данный момент она уже вернулась домой.

Напомним 18 февраля стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные. В рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.



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