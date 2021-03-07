Елизавета II осталась без персонального самолета

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07.03.2021, 6:42, Новости дня
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Официальный авиапарк королевы Великобритании Елизаветы II продадут из-за сокращения оборонных расходов, сообщают СМИ.

Королева «будет пользоваться самолетом Бориса Джонсона, раскрашенным в цвета национального флага», пишет Mail Online. Как информирует газета, «самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС». Отмечается, что «королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», передает ТАСС.

Британскую королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146, а также вертолет AW-109. Вертолетом Елизавета II продолжит пользоваться. Британский премьер и министры с 2016 года пользуются Airbus A330 Voyager. В 1997 году королевская семья лишилась персональной яхты Britannia.

Напомним, 16 марта кабмин представит обновленную стратегию по внешней политике и обороне, которая включает и сокращение королевского авиапарка. Британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих. Британия также решила увеличить оборонные расходы на рекордную сумму.



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