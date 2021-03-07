Проблемы ПО Microsoft создали угрозу мирового кризиса в сфере кибербезопасности

07.03.2021, 6:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Не менее 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США.

Источник Bloomberg, знакомый с ходом расследования,сообщил, что хакеры стремятся заразить как можно больше компьютеров, пока Microsoft не обезопасит всех клиентов. Bloomberg считает, что ситуацию можно будет рассматривать как мировой кризис в сфере кибербезопасности, если число жертв продолжит расти. Неназванный представитель Белого дома заявил, что «угроза сохраняется и развивается», передает ТАСС.

По данным правительственных источников Washington Post, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства США и крупные оборонные подрядчики. Но Белый дом, АНБ, Пентагон и министерство внутренней безопасности США обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы. Администрация США может создать спецгруппу правительственных ведомств для урегулирования ситуации.

Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено. Власти США не исключают, что хакеры могут проникнуть в целые сети и установить программы-вымогатели на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.