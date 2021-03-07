Мишустин прибыл в Кемерово

07.03.2021, 5:52, Новости дня

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин прилетел из Новосибирска в Кемерово, где проведет совещания по теме транспортного обеспечения вывоза угля и по вопросам социально-экономического развития области.

Как сообщили источники в отрасли, на встрече планируется рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Один из источников указал, что в пятницу аналогичное совещание уже было проведено курирующим ТЭК вице-премьером Александром Новаком. Еще один источник сообщил, что в настоящий момент существует консолидированная позиция нефтяников о необходимости корректировки демпфирующего механизма, передает РИА «Новости».

Премьер в этот день также проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Ранее Мишустин посетил Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН, где ему показали электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, который является первой частью Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).