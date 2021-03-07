 

Участник российского «Голоса» выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение»

07.03.2021, 5:52, Новости дня
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Певец Уку Сувисте, который принимал участие в шоу «Голос» в России, повторно выиграл в Эстонии отбор на «Евровидение», сообщают СМИ.

Сувисте победил в отборе в Эстонии и в прошлом году, но конкурс был отменен из-за коронавируса. В результате Сувисте автоматически прошел в полуфинал национального конкурса в 2021 году. Он вновь одержал победу и представит Эстонию на «Евровидении–2021» с песней The Lucky One, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

В 2010 году Сувисте занял третье место в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале. В 2018 году он участвовал в российском конкурсе «Голос». Напомним, «Евровидение» в 2021 году должно состояться 18–22 мая в Роттердаме.



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