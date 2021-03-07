Правительство приняло Стратегию развития угольной отрасли на 15 лет

07.03.2021, 5:02, Новости дня

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Кабмин РФ утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет», — сказал премьер на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области, передает ТАСС.

Также он назвал важнейшей задачей развитие Восточного полигона РЖД. «Одна из основных задач – это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит не только расширить выход на рынки стран АТР, но и даст возможность получать больше доходов за счет международного транзита по маршруту Восток – Запад», – сказал Мишустин.

Премьер призвал обеспечить долгосрочные договоры на поставки угля на восточном направлении. «Важно решить еще одну задачу – повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до 3 лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно», – сказал он.

Кроме того, до 2024 года, как отметил Мишустин, объемы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Мишустин прилетел из Новосибирска в Кемерово, где проведет совещания по теме транспортного обеспечения вывоза угля и по вопросам социально-экономического развития области.