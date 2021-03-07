 

Беспорядки из-за ареста левого рэпера продолжились в Барселоне

07.03.2021, 5:02, Новости дня
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В Барселоне участники очередной акции в поддержку испанского рэпера Пабло Хаселя забросали полицию камнями и бутылками, сообщили правоохранительные органы Каталонии.

Радикальное движение «Комитеты защиты республики», которое выступает за независимость Каталонии, объявило о проведении в субботу акций в Барселоне, Таррагоне, Сабаделе, Жироне. Демонстранты требовали освободить не только Хаселя, но и арестованных участников предыдущих акций. Собравшимся зачитали письмо рэпера, который призвал продолжать протесты.

В Барселоне группы радикалов начали забрасывать полицейских, стоявших в оцеплении, «бутылками, краской и камнями», сообщили правоохранители. Силовики смогли изолировать радикалов. Сообщается, что некоторые из участников акции занимались воровством у других участников. Служба скорой помощи женералитета сообщила, что пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на elperiodico.com.

Напомним, Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в них допущены высказывания, которые прославляют терроризм и содержат клевету в адрес монархии. Хасель выступил в поддержку генсека Коммунистической партии Испании, которого посадили в тюрьму за «принадлежности к Группе антифашистского сопротивления (GRAPO)». GRAPO в ЕС и в США считается террористической организацией.



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