МВД Сербии рассказало о незаконной прослушке Вучича

07.03.2021, 5:02, Новости дня

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Президент Сербии Александр Вучич, его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило незаконно прослушивались более 1,5 тыс. раз, сообщил глава МВД страны Александр Вулин.

Он сообщил, что ведомство «собрало бесспорные доказательства», зафиксировано «1572 прослушанных телефонных разговора». По словам министра, «разговоры передавались функционерам МВД». Указывается, что ряд сотрудников МВД «был допрошен на полиграфе», передает ТАСС.

Как сообщил Вулин, в прослушке «участвовали в том числе отдельные высокопоставленные функционеры МВД». Министр внутренних дел заявил, что «система грубо и жестоко нарушена», передает РИА «Новости».

Напомним, Вулин сообщил, что президент Сербии находится под угрозой, так как он «объявил войну организованной преступности» после задержания представителей черногорских мафиозных кланов, чье многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона.