Мнение: Мадуро укололся вакциной Спутник V
07.03.2021, 4:54,
Разное
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Президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой вакцинировались российской вакциной "Спутник V".
Сын Мадуро привился еще пару месяцев назад.
Еще из новостей по Венесуэле стоит отметить, что местный центрбанк выпустил новую купюру номиналом 1 000 000 боливаров.
Достаточно наглядная иллюстрация сохраняющихся экономических проблем обусловленных санкциями и давлением на Венесуэлу вкупе с коронавирусной эпидемией и ранее имевшимися структурными экономическими проблемами.
Рано или поздно Венесуэле очевидно придется проводить деноминацию, но не раньше стабилизации экономической ситуации.
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Источник: Colonel Cassad
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