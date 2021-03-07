Названы самые убыточные отрасли 2020 года

07.03.2021, 4:12, Новости дня

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Росстат назвал отрасли, которые понесли наибольшие убытки в 2020 году. Доля таких организаций в прошлом году составила 29,4%, увеличившись на 2,9% пункта по сравнению с показателями 2019 года.

Наиболее пострадавшими, по данным Росстата, оказались угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды, говорится на сайте ведомства.

Росстат отметил значительное ухудшение показателей в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (-72,7%), в оптовой торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (-69,5%).

Между тем отрасли сельского хозяйства и рыболовства продемонстрировали наиболее высокие темпы роста (+86%), а также отрасли операций с недвижимым имуществом (+72,3%), строительства (+53,1%), розничной торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (+34,4%).

Ранее стало известно, что, по данным Росстата, случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которого началось ее распространение в России, был зарегистрирован ровно год назад, за это время с COVID-19 лично столкнулся почти каждый тридцатый россиянин.