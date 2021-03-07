 

Бузова объявила о возвращении шоу «Дом-2»

07.03.2021, 4:12, Новости дня
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Весной реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир, сообщила ведущая Ольга Бузова.

«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу Дом 2 возвращается!» – сообщила Бузова в Instagram шоу, объявляя кастинг и предлагая «стать легендой».

В конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.

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Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine)



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