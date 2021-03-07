 

Мнение: Остановите Гюлена

07.03.2021, 4:04, Разное
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Турецкая агитация в США против Гюлена.
"Радилкальный антисемитский религиозный лидер живет в Пенсильвании. Стоп Гюлен".
И все это с физиономией напоминающей императора Палпатина.

Сам Гюлен, несмотря на систематические требования Эрдогана выдать его Турции, уже давно проживает в США под защитой американского правительства.

Источник: Colonel Cassad



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