Мнение: Остановите Гюлена
07.03.2021, 4:04,
Разное
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Турецкая агитация в США против Гюлена.
"Радилкальный антисемитский религиозный лидер живет в Пенсильвании. Стоп Гюлен".
И все это с физиономией напоминающей императора Палпатина.
Сам Гюлен, несмотря на систематические требования Эрдогана выдать его Турции, уже давно проживает в США под защитой американского правительства.
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Источник: Colonel Cassad
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