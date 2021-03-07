 

ПКР утвердил наименование и эмблему команд России

07.03.2021, 3:22, Новости дня
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Утверждены и отправлены на согласование в Международный паралимпийский комитет (IPC) наименование Паралимпийских команд РФ и эмблему в виде сочетания паралимпийского символа «Агитоса» с тремя языками пламени, сообщил председатель исполкома ПКР Павел Рожков.

Председатель исполкома Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков заявил, что Паралимпийский комитет РФ выполнил решения CAS по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и пересмотренных поствосстановительных критериях IPC.

«При обсуждении данного вопроса были утверждены наименование Паралимпийских команд России: на английском языке «RPC», на русском языке «ПКР», эмблема Паралимпийских команд РФ в виде сочетания паралимпийского символа «Агитоса» с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета, флаг Паралимпийской команды России. Данные материалы будут направлены в Международный паралимпийский комитет на согласование», – говорится в заявлении Рожкова, опубликованного на сайте ПКР.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия. 



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