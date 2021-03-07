Пьяная компания попыталась угнать машину скорой помощи в Москве

07.03.2021, 3:22, Новости дня

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Несколько пьяных мужчин избили водителя и попытались угнать машину скорой помощи в Москве, сообщили СМИ.

Мужчины сначала «отдыхали в одной из квартир», а после «переместились на лестничную площадку у лифта». Один из них «поранился, его приятели вызвали скорую». Когда врачи поднимались, мужчины принялись стучать по дверям лифта и кричать: «Поднимайтесь быстрее». Лифт застрял. Тогда пьяные мужчины спустили пострадавшего вниз и потребовали от водителя везти его в больницу. Водитель ответил, что ему требуется согласие фельдшеров, после чего дебоширы попытались угнать машину скорой, передает РЕН ТВ.